الجيش السوداني يسيطر على آخر معاقل الدعم السريع في سنار ويتقدم في الخرطوم (فيديو)

نشر جنود من الجيش السوداني مقاطع مصورة يقولون إنها لسيطرتهم على بلدة “أبو عريف” بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار جنوب شرقي السودان.

وتقع منطقة أبو عريف، التي تضم معسكرًا للجيش تابعًا لقيادة اللواء 66 مشاة، في أقصى الجنوب الغربي لولاية سنار، يحدها من الجنوب دولة جنوب السودان، ومن الغرب مدينة الجبلين التابعة لولاية النيل الأبيض.

وكانت قوات الدعم السريع قد توغلت، في يوليو/تموز الماضي، اتجاه ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، وسيطرت على معسكر الجيش السوداني بمنطقة أبو عريف.

وبسطت قوات الدعم السريع سيطرتها في يونيو/حزيران 2024 على معظم ولاية سنار جنوب العاصمة الخرطوم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن الجيش السوداني تحرير منطقة سنجة في ولاية سنار، واستعادة السيطرة عليها من قوات الدعم السريع.

وأعلن الجيش السوداني، أمس السبت، سيطرته على محلية الدالي في منطقة التروس آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية سنار، وبهذا أصبحت ولاية سنار شبه خالية من قوات الدعم السريع.

تقدُّم في الخرطوم

وعلى صعيد المعارك في العاصمة الخرطوم، حقق الجيش السوداني تقدمًا ميدانيًّا بسيطرته على أحياء الخرطوم 2 ونادي الأسرة.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش سيطر على محطة شروني وسط الخرطوم، وعلى أحياء الخرطوم 2 ونادي الأسرة.

ونشر جنود الجيش السوداني، اليوم الأحد، صورًا لسيطرتهم على نادي الأسرة في الخرطوم.

كما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، وقال مراسل الجزيرة إن الجيش السوداني استهدف القصر الرئاسي في الخرطوم بالمسيَّرات.