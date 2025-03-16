العثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر ووالي الخرطوم يتوعد بـ”ردع كامل” (فيديو)

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، العثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر في حي الفيحاء بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم، وهي منطقة سيطر عليها الجيش السوداني أخيرًا.

وتُظهر صور متداولة أفراد الهلال الأحمر السوداني وهم ينتشلون الجثث وينقلونها.

وصرَّح والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن هذه الواقعة تؤكد “وحشية ميليشيات الدعم السريع والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين”.

وأضاف حمزة أن السكان المحاصرين في المنطقة قدّموا معلومات عن مواقع الجرائم والأشخاص الضالعين فيها، متوعدًا بـ”ردع كامل”.

الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع

على صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الجيش السوداني شن هجمات بالمدفعية الثقيلة من قواعده العسكرية في أم درمان، مستهدفًا مواقع تسيطر عليها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ورافق القصف تصاعد أعمدة الدخان من المناطق الشرقية للمدينة.

ووسَّع الجيش السوداني عملياته الميدانية في العاصمة، وسيطر على أحياء الخرطوم 2 ونادي الأسرة، إضافة إلى محطة شروني وسط المدينة. وأعلن الجيش أيضًا بسط سيطرته على أبراج النيلين الواقعة شرق موقف شروني.

ووسط الخرطوم، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وسلاح المدرعات من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، خصوصًا في محيط السوق العربي. وفي تطور ميداني آخر، استعاد الجيش السوداني السيطرة على بلدة أبو عريف في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد، ما يعكس امتداد الصراع إلى مناطق خارج العاصمة.