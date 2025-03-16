بصواريخ باليستية مجنحة وطائرة مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطعها الحربية (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي استهدافها حاملة طائرات أمريكية والقطع البحرية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ردا على العدوان الأمريكي على اليمن.

وفي كلمة متلفزة، مساء الأحد، قال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع “شن العدو الأمريكي عدوانا سافرا على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية”.

وأضاف “الغارات استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف”.

وتابع “ارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر حيث أدى هذا العدوان إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين في حصيلة غير نهائية”.

وأردف “ردا على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة”.

وأضاف “لن نتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على بلدنا ومستمرون في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلنة حتى إدخال المساعدات لقطاع غزة”.

وشدد سريع على أن “العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصامد المؤمن المجاهد إلا ثباتا وإيمانا وصمودا”.

ومساء أمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) شن سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء البلاد. وعقب الغارات، توعدت جماعة الحوثي بالرد على العدوان، قائلة إنه لن يمر دون رد.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

ترامب: أمرت بتوجيه ضربة عسكرية “حاسمة وقوية” ضد الحوثيين

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت “عملا عسكريا حاسما وقويا” ضد من سمّاهم “المتمردين الحوثيين“، كاشفا أن القوات الأمريكية تنفذ ضربات جوية تستهدف قواعدهم وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إنه أمر الجيش بـ”شن ضربات على جماعة الحوثي ردا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر”، وحذرها من “مغبة عدم توقف هجماتها”.

ووجَّه ترامب تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين، قائلا “انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم فورا. إن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل”.

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا “يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورا! لا تهددوا الشعب الأمريكي ولا رئيسه، ولا ممرات الشحن العالمية. إن فعلتم فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم بالكامل، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن”.

وتابع “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأوضح ترامب أن الحوثيين “شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والمسيَّرات الأمريكية وغيرها”.

وتأتي الغارات الأمريكية على اليمن، عقب أيام من إعلان جماعة الحوثي استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، وذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليق شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان بصواريخ ومسيَّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيَّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، ثم أوقفوا هجماتهم مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.