بصواريخ باليستية مجنحة وطائرة مسيرة.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطعها الحربية (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي استهدافها حاملة طائرات أمريكية والقطع البحرية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ردا على العدوان الأمريكي على اليمن.

وفي كلمة متلفزة، مساء الأحد، قال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع “شن العدو الأمريكي عدوانا سافرا على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية”.

وأضاف “الغارات استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف”.

وتابع “ارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر حيث أدى هذا العدوان إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين في حصيلة غير نهائية”.

وأردف “ردا على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة”.

وأضاف “لن نتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على بلدنا ومستمرون في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلنة حتى إدخال المساعدات لقطاع غزة”.

وشدد سريع على أن “العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصامد المؤمن المجاهد إلا ثباتا وإيمانا وصمودا”.

ومساء أمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) شن سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء البلاد. وعقب الغارات، توعدت جماعة الحوثي بالرد على العدوان، قائلة إنه لن يمر دون رد.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen

On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025