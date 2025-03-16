بلدية غزة: التهديد بوقف خط “مكروت” ينذر بأزمة عطش كبيرة

حذرت بلدية غزة من خطورة وقف إمدادات الطاقة والوقود بسبب استمرار الاحتلال إغلاق المعابر ووقف دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل الخدمات والمرافق الأساسية.

وأكدت البلدية في بيان نشرته عبر فيسبوك أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات الأخرى مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي تعيشها المدينة بسبب إجراءات الاحتلال والعدوان.

أزمة عطش كبيرة

وأشار البيان إلى أن تهديد الاحتلال بوقف ضخ المياه عبر خط “مكروت”، قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة ويهدد الحياة الإنسانية فيها ويؤدي الى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض.

وأوضحت البلدية أن خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية في الوقت الحالي وفي حالة توقف وصول المياه من هذا الخط واستمرار في هذه الإجراءات التعسفية يهدد بتفاقم الأوضاع وقطع سبل الحياة والمياه في المدينة.

وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والضغط على الاحتلال بضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية وتوفير مصادر الطاقة والمياه دون أي عوائق.

مستويات حرجة

من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان اليوم الأحد إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس/ آذار عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.

وأاضاف البيان إن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي أصدر في 9 مارس/ آذار أمرًا بقطع الكهرباء.

كما حذرت اليونيسف من أن نقص المياه في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات حرجة.

آخر أخبارنا عن الوضع في📍 #غزة و #الضفة_الغربية: 🔹تستمر العملية العسكرية واسعة النطاق، التي بدأتها القوات الإسرائيلية في 21كانون الثاني في الضفة الغربية، في مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين. وحتى آذار، لا يزال أكثر من 35,000 فلسطيني نازحين. وتواصل الأونروا وشركاؤها تقديم المساعدات… pic.twitter.com/26yx53X3Kd — الأونروا (@UNRWAarabic) March 16, 2025

إغلاق المعابر

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم، وبيت حانون “إيرز”، لليوم الـ15 على التوالي، مع وقف تام لدخول المساعدات.

وبعد قرار إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريًا.

ونتيجة لهذا القرار التعسفي، فقد تفاقم الوضع الإنساني، حيث قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل فوري وبصورة خالية، عدا عن فقدان غالبية السلع من الأسواق.