جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انضمام 3 مقاتلات أمريكية من طراز “F-35i” إلى سلاحه الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انضمام 3 طائرات أمريكية من طراز F-35i جديدة إلى سلاحه الجوي.

وفي بيان له عبر منصة (إكس)، قال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن “3 طائرات جديدة من طراز F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، هبطت، الخميس الماضي، في قاعدة نيفاتيم الجوية بمنطقة النقب جنوب إسرائيل، لتنضم إلى سلاح الجو والسرب 116”.

وأضاف أنه “منذ اندلاع الحرب (على غزة)، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15 ألف ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في جميع الجبهات”.

وأوضح أدرعي أن ” طائرة F-35i صُممت بقدرة على حمل الذخائر داخل بطن الطائرة، إلا أنه خلال الحرب، جرى تطوير قدرة جديدة بالتعاون مع لوكهيد مارتن وبرنامج F-35 في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، لحمل ذخائر خارجية من نوع JDAM على أجنحة الطائرة”.

وتابع “طائرة F-35i الإسرائيلية هي الطائرة الوحيدة في العالم التي نفذت هجمات عملياتية بتكوين ذخائر خارجية، مما زاد من قدرات الهجوم” لافتا إلى أن توسيع “منظومة F-35i يشكل تعزيزاً ملحوظاً للقدرات الفتاكة لسلاح الجو”.

#عاجل انضمام ثلاث طائرات F-35i جديدة إلى سلاح الجو الاسرائيلي 🔵هبطت ثلاث طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن يوم الخميس الماضي في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنض إلى صفوف سلاح الجو والسرب 116. 🔵منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15,000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت… pic.twitter.com/dP7iCJYmKS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 16, 2025

في السياق، نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تسمه إن مقاتلات F-35 شاركت في آلاف الطلعات الجوية بجميع الجبهات، وبينها اليمن وإيران وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإنه بانضمام المقاتلات الثلاث الجديدة ارتفع عدد هذه المقاتلات في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 39.

وأفادت بأن المقالات الثلاث هي جزء من طلبية أولية لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة.

وفي يونيو/حزيران 2024، وقَّعت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز F-35 بقيمة 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية لتل أبيب، حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك.

ويأتي وصول الطائرات، في ظل تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، فيما تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده.

وبدعم أمريكي مطلق ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.