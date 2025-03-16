حماس تؤكد لروسيا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتؤكد ضرورة إلزام الاحتلال به

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومؤكدة جاهزيتها التامة لاستكماله.

وأكدت الحركة، خلال لقاء وفد من قيادتها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في العاصمة القطرية الدوحة، “ضرورة التزام الاحتلال (الإسرائيلي) ببنود الاتفاق ومراحله المختلفة”.

وقالت حركة حماس في بيان إن الوفد كان برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة وضم رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل والدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية، وسامي خاطر، عضو المكتب السياسي للحركة.

وذكرت الحركة أن الوفد بحث مع المسؤول الروسي “تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار، والخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والممارسات التي تعرقل تنفيذه، بما في ذلك المماطلة في تطبيق البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال الخيام والبيوت الجاهزة (الكرفانات) والوقود والمعدات الثقيلة، إلى جانب عرقلة جهود إعادة بناء البنية التحتية الأساسية”.

كما ناقش الجانبان “خطورة الأوضاع في القدس والضفة الغربية بسبب جرائم وسياسات الاحتلال وعمليات التدمير الممنهجة في مخيمات ومدن الضفة الغربية، والمساس بالأماكن الدينية”.

وقال البيان إن رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش أكد “على أهمية الدور الروسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني”، و”إحباط أي محاولة تهدف إلى فرض واقع جديد من خلال الحصار أو التهجير القسري”.

كما شدد درويش على ضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.

ونقل البيان عن بوغدانوف “موقف روسيا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأييد موسكو لتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود”.

وأشار البيان إلى أن المسؤول الروسي شدد على “رفض بلاده فرض حلول قسرية على الفلسطينيين، واستمرار الجهود الروسية في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية”.