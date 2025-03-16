سياسة|فلسطين

سجود ملحمي وطقوس استفزازية.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في “عيد المساخر” (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 10 ثانية 01:10
16/3/2025

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن 885 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

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وأدى المستوطنون رقصات، وطقوسا توراتية جماعية في المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى “عيد المساخر العبري”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المستوطنين وهم يؤدون ما يسمى “السجود الملحمي”، حيث يلقون بأجسادهم على الأرض.

انتهاكات إسرائيلية

من جانبها أدانت رابطة علماء فلسطين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ودعت العالم الإسلامي إلى نصرته.

وقالت الرابطة في بيان أمس السبت “نتابع بكل غضب وأسى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتصاعدة تجاه قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

وتابعت “تزداد وتيرة الاستفزازات والاستهدافات الممنهجة من المستوطنين للمسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه بشكل يومي وملحوظ”.

وأوضحت أن إسرائيل تمنع المصلين من الاعتكاف داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان في وقت تفتتح المسجد للمستوطنين كي يقيموا طقوسهم التلمودية في باحاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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