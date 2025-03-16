سجود ملحمي وطقوس استفزازية.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في “عيد المساخر” (فيديو)
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان إن 885 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
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وأدى المستوطنون رقصات وطقوسًا توراتية جماعية في المسجد الأقصى بمناسبة ما يُسمى “عيد المساخر العبري”.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المستوطنين وهم يؤدون ما يُسمى “السجود الملحمي”، حيث يلقون بأجسادهم على الأرض.
"سجود ملحمي وجماعي".. المستوطنون يؤدون طقوسا توراتية خلال اقتحام المستمر لباحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/x9ot4WeSh4
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 16, 2025
انتهاكات إسرائيلية
من جانبها، أدانت رابطة علماء فلسطين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ودعت العالم الإسلامي إلى نصرته.
وقالت الرابطة في بيان أمس السبت “نتابع بكل غضب وأسى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتصاعدة تجاه قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.
وأضافت “تزداد وتيرة الاستفزازات والاستهدافات الممنهجة من المستوطنين للمسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه بشكل يومي وملحوظ”.
وأوضحت أن إسرائيل تمنع المصلين من الاعتكاف داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في حين تفتح المسجد للمستوطنين كي يقيموا طقوسهم التلمودية في باحاته.