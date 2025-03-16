كاميرات توثق أولى لحظات القصف الأمريكي على اليمن.. وتضرر مطاعم ومحال تجارية (شاهد)

وثقت كاميرات مراقبة لحظة القصف الجوي الذي شنته الولايات المتحدة على العاصمة اليمنية صنعاء، السبت.

وأظهرت الصور، التي التُقطت بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة في متجر للهواتف شمال صنعاء، الانفجارات العنيفة التي هزّت المنطقة، وتسببت في تصاعد أعمدة دخان كثيفة، ودمار واسع في المباني السكنية المجاورة.

كما أظهرت صور بعد الحادث تضرر مطاعم ومحال تجارية في العاصمة اليمنية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء أن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة 101، معظمهم من النساء والأطفال، وسط أنباء عن صعوبة الوصول إلى بعض الضحايا بسبب استمرار البحث تحت الأنقاض.

ووصف المكتب السياسي لجماعة الحوثي الهجمات بأنها “جريمة حرب”، متوعدًا برد عسكري على التصعيد الأمريكي. وقال المكتب في بيان “قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

وفي وقت سابق، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورًا جديدة لعملياتها العسكرية ضد الحـوثيين في اليمن.

والهجوم، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء ردًّا على ما وصفته واشنطن بـ”تهديدات الحوثيين لحركة الشحن الدولي في البحر الأحمر”، إذ أكد ترامب أن الضربات تُعَد بداية لحملة عسكرية كبيرة قد تستمر أيامًا.

وقال ترامب، في تصريح عبر منصته تروث سوشيال، إن “الهجمات الحوثية المتكررة على السفن الدولية لن تمر دون رد قوي”، محذرًا الجماعة من أن “أمريكا مستعدة لإلحاق جحيم لم يعهدوه إذا لم يتوقفوا عن هذه الاعتداءات”.