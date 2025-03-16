شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)

استشهد لبنانيان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف محافظة النبطية في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة على طريق بلدة ياطر، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر.

وأوضحت أن الغارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من بعد منتصف الليل، وذلك عبر صاروخ موجه استهدف سيارة دفع رباعي في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل.

وفي ميس الجبل، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة، ما أدى لاستشهاد مواطن.

وبهذا يكون الاعتداء الإسرائيلي الثالث على جنوب لبنان خلال 24 ساعة، بعد ياطر وبرج الملوك، وسقوط 3 شهداء في الغارات الثلاث.

جيش الاحتلال يبرر الغارات

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة إكس، إنه شن في وقت سابق الأحد، هجوما أسفر عن “تصفية اثنين من عناصر تنظيم حزب الله، كانا نشطاء استطلاع ويعملان على توجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل بجنوب لبنان”.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف آلاف القتلى والجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل مئات الانتهاكات، فيما تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.