شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)

استشهد لبنانيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف محافظة النبطية في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيَّرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة على طريق بلدة ياطر، وأدَّت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وأوضحت أن الغارة “نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وذلك عبر صاروخ موجه استهدف سيارة دفع رباعي في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل”.

وفي ميس الجبل، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة، مما أدى إلى استشهاد مواطن.

وهذا هو الاعتداء الإسرائيلي الثالث على جنوب لبنان خلال 24 ساعة، بعد ياطر وبرج الملوك، وسقوط 3 شهداء في الغارات الثلاث.

جيش الاحتلال يبرر الغارات

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة إكس إنه شن، في وقت سابق الأحد، هجومًا أسفر عن “تصفية اثنين من أفراد تنظيم حزب الله، كانا ناشطَي استطلاع، ويعملان على توجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل بجنوب لبنان”.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانًا على لبنان، تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما خلَّف آلاف القتلى والجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل مئات الانتهاكات، وتنصلت من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافًا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيًّا، وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.