عشرات الضحايا مع تواصل الضربات الأمريكية على اليمن والحوثيون يتوعدون بالرد (فيديو)

قُتل 31 شخصًا على الأقل وأصيب 101 “معظمهم من الأطفال والنساء” في اليمن، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في العاصمة صنعاء، غداة ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي، في تصعيد عسكري كبير عَدَّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًّا على تهديدات الجماعة للملاحة الدولية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية بوقوع ثلاثة انفجارات في شمال صنعاء، أسفرت عن تدمير مناطق سكنية، وسط تصاعد أعمدة الدخان في السماء.

ونقلت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، صورًا قالت إنها توثق تداعيات الضربات الأمريكية والبريطانية على مناطق مدنية في صنعاء وصعدة، بما في ذلك مشاهد لضحايا بينهم أطفال ونساء يعانون حروقًا وجروحًا خطرة.

وفي تصريح عبر منصة إكس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، أنيس الأصبحي، إن الهجمات الأمريكية أسفرت عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 101 معظمهم من الأطفال والنساء، مع الإشارة إلى أن الحصيلة أولية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

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الإحصائية الأولية لعدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية فى صنعاءو محافظةصعدة والبيضاء ورداع ليومنا هذاالسبت الموافق 15مارس 2025م

أدت تلك المجازر إلى سقوط( 132)من المدنيين العزل منهم (31) شهيدا و(101)جريحآ معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا — د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) March 16, 2025

“عملياتنا مستمرة”

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين “استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي، وهذا لن يثنينا عن مساندة غزة بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى”، مضيفًا “نطمئن أبناء الشعب اليمني الصامد، ونؤكد أن تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة”.

وأكد أن “العمليات البحرية اليمنية مستمرة حتى رفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات”.

ترامب يتوعد

وفي بيان شديد اللهجة، توعد ترامب الحوثيين بـ”جحيم غير مسبوق”، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم “القوة المميتة” لوقف الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر.

CENTCOM operations against Iran-backed Houthis continue… pic.twitter.com/DYvc3gREN8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

كما دعا الرئيس الأمريكي إيران إلى وقف دعمها للحوثيين “فورًا”، وهو ما قوبل برفض إيراني، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن واشنطن لا تملك حق التدخل في سياسات بلاده الخارجية.

وأدانت طهران الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها “همجية” وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف ضرباتها على اليمن.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، حث الوزير سيرغي لافروف نظيره الأمريكي، خلال اتصال هاتفي، على أهمية إنهاء العنف وإطلاق حوار سياسي شامل بمشاركة جميع الأطراف لتجنب المزيد من سفك الدماء.

جذور التصعيد وتهديدات متبادلة

يأتي التصعيد الأخير بعد إعلان الحوثيين استئناف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، ردًّا على سياسات إسرائيل بشأن منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فإن الجماعة نفّذت منذ عام 2023 عشرات الهجمات على سفن أمريكية ودولية، مما أدى إلى تعطيل أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

وأعلن ترامب إطلاق هذه الضربات ضمن “عمل عسكري حاسم وقوي”، متهمًا الحوثيين بزعزعة أمن التجارة البحرية الدولية، ومحذرًا إياهم من “عواقب وخيمة” إذا استمروا في هذه الممارسات.

من جانبها، توعدت جماعة الحوثي بالرد على الضربات. وفي بيان نُشر عبر قناة “المسيرة”، أكدت الجماعة أن الضربات الأمريكية “لن تمر دون رد”، مشيرة إلى أن قواتها المسلحة على “أتم الجهوزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الضربات الأمريكية “بأشد العبارات”، مؤكدة أنها اعتداء على سيادة اليمن واستقراره، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تحوُّل هذا النزاع إلى مواجهة إقليمية أشمل، خاصة مع استمرار الدعم الإيراني للحوثيين وتصاعد الخطاب العدائي من واشنطن.