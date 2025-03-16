مسيَّرات الاحتلال تحاصر الصائمين في رفح واستهداف منازل المدنيين بالرصاص الكثيف (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، منازل المواطنين، كما حاصرت آخرين داخل مسجد في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل كثيف من مسيَّرة اتجاه منازل المواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

المسيَّرات تحاصر الصائمين

ووثق أحد الفلسطينيين لحظة استهدافهم من مسيَّرة إسرائيلية، وقال إن طائرة “كواد كابتر” منعت إفطارًا جماعيًّا عبر إطلاق الرصاص.

وأظهرت المشاهد هروب المواطنين للاحتماء، وبكاء عدد من الأطفال كانوا لا يزالون يحملون الطعام في أيديهم، بينما سُمع دوي إطلاق نار كثيف.

“الحمد لله خرجنا بأعجوبة”.. الاحتـلال يحاصر أحد المساجد في #رفح بطائرات كواد كابتر ويمطر المشاركين في فعالية إفطار جماعي بالرصاص#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/8Zs87pv05i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2025

وكتب محمد أبو عمرة على الفيديو الذي نشره “بعد حصار أكثر من ساعة أثناء توثيق فعالية إفطار جماعي في أحد المساجد برفح، حوصرنا من قِبل طائرة كواد كابتر مع إطلاق رصاص بشكل مباشر وكثيف علينا. الحمد لله خرجنا بأعجوبة”.

وأمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 150 فلسطينيًّا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني.