نتنياهو: فقدت الثقة في رئيس الشاباك وسأطلب إقالته (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيطلب من الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وقال نتنياهو، في بيان مصور، إنه سيقدم “اقتراحا للحكومة الأسبوع الجاري لإنهاء مهام رئيس الشاباك”. وأوضح أنه “فقد الثقة في رئيس الشاباك.. انعدام الثقة ازداد مع مرور الوقت”.

وقال نتنياهو إنه “يجب أن تكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك في خضم حربنا الوجودية على 7 جبهات”.

وذكر أن “إنهاء مهام رئيس الشاباك خطوة ضرورية لإعادة تأهيل المؤسسة وتحقيق جميع أهداف الحرب ومنع الكارثة القادمة”، على حد وصفه.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو التقى مع رئيس الشاباك رونين بار وأبلغه أنه سيطرح على الحكومة اقتراحا بإنهاء مهامه هذا الأسبوع.

توتر

وتأتي الخطوة بعد أيام من هجوم شنه نتنياهو على الشاباك ورئيسه. وجاء الهجوم عقب تهديد رئيس الجهاز السابق نداف أرغمان بأنه سيكشف كل ما يعرفه “إذا تصرف نتنياهو بشكل مخالف للقانون”.

وقال نتنياهو إن تصريح أرغمان يعد “سابقة خطيرة”، مضيفا أنه “ابتزاز علني ومباشر لرئيس الحكومة”.

وذكر نتنياهو أن التصريحات “تضاف إلى مسيرة كاملة من الابتزاز عبر الإحاطات الصحفية التي يقودها رئيس الشاباك الحالي رونين بار”، موضحا أن الهدف الوحيد منها هو منعه من “إعادة بناء الشاباك بعد إخفاقه المريع في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)”.

من جهته ردّ الشاباك على بيان نتنياهو، ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشاباك وصفه بيان نتنياهو بأنه “اتهام خطير ضد رئيس هيئة رسمية”.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تشهد العلاقة بين نتنياهو وبار توترا بسبب الخلاف بشأن مفاوضات تبادل الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وزاد التوتر بينهما بعد نشر الشاباك نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه الجهاز بشأن هجوم “طوفان الأقصى“، وحمَّل نتنياهو المسؤولية بقبوله تحويل الأموال إلى غزة وتجنُّب تنفيذ عمليات اغتيال لقادة حركة حماس، رغم توصيات الشاباك باتباع نهج استباقي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الشرطة استدعت رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان للاستجواب بعد شكوى تقدم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.