هاليفي: حماس تمكنت من تخديرنا ولم نتوقع حتى 5% مما حدث في 7 أكتوبر

نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن تسجيل لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هليفي، الأحد، قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجحت في تضليل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من خلال استراتيجيات غير تقليدية.

“حماس تمكنت من تخديرنا”

وأشار هاليفي إلى أن الحركة “استغلت الاحتجاجات والمطالب الإنسانية كأداة لتخدير إسرائيل، مما أدى إلى إخفاق في التنبؤ بالأحداث الأخيرة”.

وأوضح “حماس تمكنت من تخديرنا من خلال الاحتجاجات والإخلال بالنظام العام والقضايا الإنسانية”، في إشارة إلى احتجاجات أطلقها الفلسطينيون في سنوات ما قبل الحرب قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

בהקלטות המלאות של הרצי הלוי שמפרסם @ShaIsrael2 על ההונאה של חמאס, הוא מזכיר גם את מעורבותו של המתפ״ש בסיפור, ואת חלקו המשמעותי של מתפ״ש בנפילה להונאה של חמאס: ״אותם אנשים שפנו אלינו, למתאם פעולות הממשלה בשטחים ולמת״ק עזה (=מנהלת התיאום והקישור של המתפ״ש), כדי לבקש להוציא ילדים… https://t.co/GmN0hBTFSW — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) March 16, 2025

“لم نتوقع حتى 5% مما حدث بالفعل”

وأوضح في التسجيل أنه “في جميع المناورات والنقاشات، لم نتوقع حتى 5% مما حدث بالفعل”، مشيدًا بما وصفه بـ”الخديعة” التي نفذتها حماس.

وأضاف “ليس لديَّ خيار سوى الإشادة بحماس على الحيلة التي قامت بها”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن هاليفي استقالته من منصبه، متحملًا المسؤولية عن الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وغادر منصبه رسميًّا في السادس من مارس/آذار الجاري.

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس– وفصائل المقاومة في غزة هجومًا مفاجئًا، استهدفت فيه قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع، وأسفر عن مقتل وأسر جنود ومستوطنين إسرائيليين. ووصفت الحركة الهجوم بأنه رد على “جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى“.

وفي اليوم ذاته، شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، بدعم أمريكي مباشر، وسط اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. ووفقًا لتقارير رسمية فلسطينية، فإن العدوان الإسرائيلي خلَّف أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 14 ألف مفقود، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار التصعيد العسكري.