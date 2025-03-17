البيت الأبيض: الفرنسيون لا يتكلمون الألمانية اليوم بفضل أمريكا (فيديو)

رد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على تصريحات للنائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان، طالب فيها الأمريكيين بإعادة تمثال الحرية.

وانتقد السياسي اليساري الفرنسي رافاييل غلوكسمان بشدة الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا، خلال خطابه الختامي في مؤتمر حزبه. وحث الأمريكيين على إعادة تمثال الحرية بعدما سمّاه “انحيازهم إلى جانب الطغاة”، في إشارة إلى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “بفضل الولايات المتحدة دون سواها، فإن الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم، لذا ينبغي أن يكونوا ممتنين جدا لبلدنا العظيم”، وذلك في إشارة إلى الاحتلال الألماني لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل تحريرها من قِبل قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض البرلماني الأوروبي بأنه “سياسي فرنسي صغير غير معروف”.

وقدَّمت فرنسا تمثال الحرية إلى الولايات المتحدة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1886 تذكارا لتوثيق الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية (1775-1783).

وبشأن الغارات الأمريكية على اليمن، قالت كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب أكد أنه لا يمكن لأي قوة عرقلة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن مقاربته هي “السلام عبر القوة”.

وحذرت كارولين الحوثيين من أن بلادها لن تتسامح مع أي هجمات تنفذها الجماعة في البحر الأحمر. وأضافت أن إيران ينبغي أن تتعامل مع تحذيرات ترامب بجدية.

وكان ترامب قد وصف الحوثيين بأنهم “مجرمون مدعومون من إيران”، محذرا الأخيرة من مغبة مواصلة دعمها للجماعة اليمنية، قائلا “إذا هددت طهران الولايات المتحدة فإن أمريكا ستحمّلكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن”.

في المقابل، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تذكير واشنطن بأنها لا يمكنها “إملاء” إرادتها على سياسة طهران الخارجية، ودعا -في منشور على منصة إكس- الولايات المتحدة إلى “وقف قتل الشعب اليمني”.