الجيش السوداني يسيطر على مواقع حيوية وسط الخرطوم (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد الركن نبيل عبد الله علي، أن قوات سلاح المدرعات سيطرت على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم، بعد طرد قوات الدعم السريع منها.

وأوضح المتحدث في بيان أن المواقع الحيوية تضم مستشفى الشعب التعليمي، مؤكدا أن القوات وصلت إلى قوات الجيش المتمركزة في مقر القيادة العامة.

وأظهرت فيديوهات متداولة سيطرة قوات الجيش السوداني على مواقع وسط الخرطوم.

كما أظهر فيديو آخر لحظة إعلان غرفة القيادة والسيطرة بالخرطوم التحام قوات سلاح المدرعات بالقوات المتمركزة في مقر القيادة العامة للجيش.

ومنذ أسابيع، وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق. وتعهد عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، بمواصلة القتال حتى يبسط الجيش سيطرته على أنحاء البلاد كلها.

وأمس الأحد، أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على مواقع حيوية وسط العاصمة، شملت مجمع خدمات الجمهور بحي السجانة وحديقة القرشي، إلى جانب نادي الأسرة وموقف شروني وأبراج النيلين في قلب الخرطوم، وقسم شرطة الخرطوم بمنطقة السوق العربي في مركز الخرطوم.

قتلى مدنيون بقصف الدعم السريع

في السياق، أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات الدعم السريع على منطقة غرب الحارات في أم درمان إلى 7 قتلى و43 جريحا من المدنيين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القصف استهدف الحارتين 29 و43، والحارة 50 المرخيات، أثناء وجود أطفال بميدان لكرة القدم، ونوهت إلى أن القصف طال مواطنين داخل منازلهم.

من جانبه، أدان المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، فتح الرحمن محمد الأمين، استهداف قوات الدعم السريع “الممنهج والمستمر للمدنيين العزل بالمناطق السكنية الآمنة بمحلية كرري المكتظة بالسكان من الفئات العمرية المختلفة”.

كما أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الاثنين، مقتل 3 مدنيين وإصابة 20 جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الأُبَيّض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأدانت الشبكة القصف الذي قالت إنه تسبب في “مجزرة” جراء استهداف القذائف منازل المواطنين ومواقع تجمعاتهم.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرض مدينة الأُبَيّض لقصف مدفعي مكثف من قوات الدعم السريع، أوقع عشرات القتلى والجرحى.

والأحد، لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 جراء قصف مدفعي من الدعم السريع على الأُبَيّض، وفق السلطات السودانية.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش السوداني وصول قواته إلى مدينة الأُبَيّض، ليتمكن للمرة الأولى منذ أكثر من عام من فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة.

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.