الحوثيون يعلنون استهداف “ترومان” للمرة الثانية مع تجدد الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر اليوم الاثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مواصلة غاراتها على اليمن.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان “تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات”.

وأضاف “نجحنا في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها”، مؤكدًا “نواجه التصعيد بالتصعيد”.

كما أكد استمرارهم في “حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب حتى رفع الحصار عن قطاع غزة”.

وكان زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، قد توعد مساء الأحد، الولايات المتحدة بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع للجماعة.

وشدد الحوثي على استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في هجماتها على اليمن. ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

ضربات أمريكية على اليمن

في المقابل، قالت (سنتكوم) إن الولايات المتحدة تواصل عملياتها ضد الحوثيين، ونشرت مقطع فيديو عبر منصة إكس، لإقلاع طائرات عسكرية.

وأفادت قناة المسيرة ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعتين للحوثيين، بوقوع غارتين جويتين في وقت مبكر اليوم، في منطقة الحديدة الساحلية، غداة غارات مماثلة استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد.

وأشارت القناة إلى وقوع “عدوان أمريكي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد” في الحديدة والتي سبق أن تعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي. كما أشارت إلى 4 غارات على مبنى المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمنطقة الجوف.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن طائرات حربية أمريكية أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أمس الأحد دون أن يقترب أي منها من حاملة الطائرات ترومان. وأضاف المسؤول أن الجيش رصد أيضا محاولة فاشلة لإطلاق الحوثيين صاروخا ليسقط في المياه قبالة سواحل اليمن، مشيرا إلى أنه لم يشكل تهديدا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الأحد، لفوكس نيوز “في اللحظة التي يقول فيها الحوثيون: سنتوقف عن قصف سفنكم وطائراتكم المسيرة، ستنتهي هذه الحملة، ولكن حتى ذلك الحين، ستستمر (الحملة) بلا هوادة”.

وأضاف “يتعلق الأمر بوقف استهداف الأصول، في ذلك الممر المائي الحيوي، لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وهي مصلحة وطنية جوهرية للولايات المتحدة”.

التصعيد في اليمن

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر يوم السبت الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في عدة محافظات يمنية بما في ذلك صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة في أقصى شمال البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال ترامب إن الضربات الجوية استهدفت قواعد وقيادات ومواقع دفاع صاروخي تابعة للحوثيين من أجل حماية الملاحة الأمريكية في المنطقة واستعادة حرية الملاحة.

وذكرت وزارة الصحة اليمنية أن 53 شخصًا على الأقل قتلوا في هذه الغارات الجوية، وهي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.