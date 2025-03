الولايات المتحدة ترحل أكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور لهذا السبب (فيديو)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ترحيل أكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور، رغم قرار قضائي بتعليق الترحيل مدة 14 يوما.

وقال البيت الأبيض إن الأشخاص الذي تم ترحيلهم إلى السلفادور، هم “أعضاء في منظمة إجرامية ويمثلون خطرا على الولايات المتحدة”.

ونشر رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، مقطعا مصورا لوصول الطائرة التي أقلتهم، ثم وصولهم إلى السجن الذين سيتم احتجازهم فيه.

وقال أبو كيلة معلقا إن بلاده استقبلت 238 من أفراد عصابة “ترين دي أراغوا” الذين أرسلتهم الولايات المتحدة لسجنهم في مركز اعتقال شديد الحراسة مدة عام قابل للتجديد.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025