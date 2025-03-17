برج إيفل يتوشح بالعباءة والحجاب.. إعلان ترويجي يثير جدلا واسعا في فرنسا (شاهد)

أثار إعلان ترويجي لمجموعة ملابس إسلامية، جدلا واسعا في فرنسا بعد نشر علامة الملابس المحتشمة “ميراشي” (Merrachi) مقطع فيديو معدّلًا رقميًّا يظهر فيه برج إيفيل متوشّحًا بالعباءة والحجاب، وأجّج غضب سياسيين ونواب من اليمين الفرنسي.

وأرفقت الشركة الهولندية التي تروّج لمنتجاتها لاسيما خلال شهر رمضان، الفيديو عبر منصاتها بعبارة “برج إيفل يرتدي لباسًا من ميراشي. ما شاء الله، يبدو أنه انضم أخيرًا إلى عالم الموضة المحتشمة”.

كما أرفقت ميراشي إعلانها بتعليق “حكومة فرنسا تكره رؤية ميراشي قادمة”؛ مما أثار توقّعات بافتتاح متجر لها قريبًا في فرنسا التي تحظر تشريعاتها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

لكن احتدام الجدل دفع العلامة التجارية إلى نشر توضيح محاولة النأي بنفسها عن السياسة. وقالت “أساء البعض في فرنسا تفسير الحملة وذهبوا إلى إطلاق مزاعم لا صحة لها بأنها تمثّل محاولة من المسلمين للسيطرة على أوروبا“.

وتابعت ميراشي التي تعمل حاليًّا من خلال متجر إلكتروني في فرنسا “إنها ببساطة حملة تسويقية لا أكثر. من المدهش كيف يمكن لإعلان بسيط أن يتحول إلى قضية سياسية!”.

تفاعل لافت وردود متباينة

وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة عبر تيك توك، كما حظي بتفاعل لافت وردود متباينة عبر المنصات.

وكتبت ليزت بوليه النائبة عن حزب التجمع الوطني الفرنسي “غير مقبول! رمز فرنسا جرى التلاعب به من قبل علامة ميراشي التي غطّته بحجاب إسلامي في إعلان استفزازي.. هذا استغلال أيديولوجي وتجاري يتعارض مع قيمنا الجمهورية وتراثنا”.

🇫🇷 INACCEPTABLE ! La Tour Eiffel, symbole de la France, détournée par la marque Merrachi qui la couvre d’un voile islamique dans une publicité provocatrice. 👉 Une instrumentalisation idéologique et commerciale qui heurte nos valeurs républicaines et notre patrimoine. pic.twitter.com/A6GgVkWRPU — Lisette Pollet 🕊🎗️Ⓜ️ 🇫🇷 (@LisettePollet) March 11, 2025

وكتب جيروم بيسون عضو مجلس النواب الفرنسي “العلامة التجارية الإسلامية ميراشي تنشر إعلانًا يغطي برج إيفل بالحجاب، يا له من مخطط! إنه مشروع سياسي مرعب واستفزاز غير مقبول”.

La marque islamique #Merrachi se paye une publicité qui voile.. la #TourEiffel.

Quel programme !

C’est un projet politique terrifiant, une provocation inadmissible !

Demandez des comptes à documentation@toureiffel.paris#TourEiffel #Islamisme pic.twitter.com/SW2KtmUyo1 — Jérôme Buisson (@jerome_buisson) March 11, 2025

أما المدوّنة خديجة فكتبت “ما شاء الله أختي إيفل تبدو جميلة ومحتشمة”.

وقالت ناتليا “إعلانكم ساخر.. احترموا ثقافة فرنسا كما يحترم الآخرون ثقافتكم”.

ودوّن حساب ثالث “حجاب إيفل أشبه بما ترتديه الراهبات، والإسلام لا يجبر أحدًا على اعتناقه، فما الذي أزعجكم؟!”.