بعد اتهامه بقتل 3 جنود سوريين.. حزب الله يرد والجيش اللبناني يعلن تدابير استثنائية

بعد مقتل 3 جنود سوريين في محيط منطقة القصر-الهرمل، أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية، وإجراء اتصالات مكثفة منذ مساء أمس الأحد حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الاثنين، أنه “في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني”.

وتابع “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”.

بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦، بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر – الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل ١٦-٢٠٢٥/٣/١٧ حتى ساعات الصباح… pic.twitter.com/WktykTRMwx — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 17, 2025

الدفاع السورية تحذر

يأتي ذلك في حين أفادت وكالة الأنباء السورية نقلًا عن المديرية العامة للإعلام في محافظة حمص، اليوم الاثنين، بإصابة مصور وصحفي على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا “بعد استهدافهما بصاروخ موجه من قبل ميليشيا حزب الله بشكل مباشر”.

حزب الله ينفي

من ناحيته، رد بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله بالقول “ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية”.‏

وجدد “التأكيد على ما سبق وأعلنت عنه مرارًا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية”.‏