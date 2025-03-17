سياسة|لبنان

بعد اتهامه بقتل 3 جنود سوريين.. حزب الله يرد والجيش اللبناني يعلن تدابير استثنائية

حزب الله ينفي علاقته بالأحداث

جندي لبناني يقف بالقرب من آلية عسكرية في بلدة القصر الحدودية في منطقة بعلبك والهرمل (رويترز)
17/3/2025-|آخر تحديث: 17/3/202503:26 PM (توقيت مكة)

بعد مقتل 3 جنود سوريين في محيط منطقة القصر -الهرمل، أعلن الجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية استثنائية، وإجراء اتصالات مكثفة منذ مساء أمس الأحد حتى ساعات الصباح الأولى، وأنه سلم الجثامين الجنود الثلاثة إلى الجانب السوري.

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الاثنين، أنه “في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني”.

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وتابع “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”.

الدفاع السورية تحذر

يأتي ذلك في حين أفادت وكالة الأنباء السورية نقلًا عن المديرية العامة للإعلام في محافظة حمص، اليوم الاثنين، بإصابة مصور وصحفي على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا “بعد استهدافهما بصاروخ موجه من قبل ميليشيا حزب الله بشكل مباشر”.

وكانت الوكالة السورية قد نقلت عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، مساء الأحد، قوله إن مجموعة من حزب الله اللبناني “قامت وعبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم تصفية ميدانية”.

وأضاف أن وزارة الدفاع ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة “بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله”.

حزب الله ينفي

من ناحيته، رد بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله بالقول “ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية”.‏

وجدد التأكيد على “أن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية”.‏

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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