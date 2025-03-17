“ثابتون مع غزة”.. مظاهرات حاشدة في اليمن احتجاجا على القصف الأمريكي (فيديو)

خرجت حشود كبيرة من اليمنيين في مظاهرات، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) عبد الملك الحوثي، للتنديد بضربات أمريكية قتلت العشرات.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة والعلمَين اليمني والفلسطيني إلى جانب علم حزب الله اللبناني وصور أمينه العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي، ورفع آخرون المصاحف والسلاح.

وهتف المتظاهرون “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل” خلال تجمُّعهم في ميدان السبعين في صنعاء، بعد يومين من الغارات الأمريكية التي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 بجروح، حسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وتحت شعار “ثابتون مع غزة. ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد”، شهدت محافظة صعدة (شمال غرب صنعاء) مظاهرات حاشدة على غرار محافظات الحُدَيدَة وذمار وعمران وحجة.

وتبنى الحوثيون، فجر الاثنين، هجوما ثانيا ضد حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر خلال أربع وعشرين ساعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان “تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيَّرة في اشتباك استمر ساعات”.

وأضاف “نجحنا في إفشال هجوم مُعادٍ كان العدو يحضّر لشنه على بلدنا، واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيَّرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها”، مؤكدا “نواجه التصعيد بالتصعيد”.

كما أكد الاستمرار في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد توعد، مساء الأحد، الولايات المتحدة بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع للجماعة.