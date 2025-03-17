شهيدان ومصابون بنيران مسيَّرة إسرائيلية في مخيم البريج وسط مدينة غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مركزا لإيواء نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد الفلسطينيَّين إثر قصف إسرائيلي بمسيَّرة قرب مدرسة في مخيم البريج.

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وأوضحت مصادر الجزيرة مباشر أن “مسيَّرة إسرائيلية ألقت قنابل على مدنيين شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة“.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته “هاجمت مخربَين حاولا زرع عبوة ناسفة في منطقة البريج وسط قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال اليوم الاثنين إلى 5، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة مباشر إن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف إسرائيلي في المنطقة الشرقية وسط القطاع أثناء عملية بحثهم عن حطب لاستخدامه بديلا عن غاز الطهي الذي نفد من القطاع جراء إغلاق تل أبيب للمعابر منذ 2 مارس/آذار الجاري.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي تنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والسبت الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينيا منذ سريان المرحلة الأولى من الاتفاق، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.

‏‎ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

‏‎في المقابل، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء إلى البدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 48572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 112032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.