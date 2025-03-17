شيخ عقل الموحدين الدروز في سوريا: هذه أسباب زيارة الوفد لإسرائيل وهذا مطلبنا من الرئيس الشرع (فيديو)

قال الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، إن معظم من شارك في زيارة وفد من مشايخ الطائفة لـ”الجولان والوطن المحتل” هم من أبناء الجولان الذين منعوا من لقاء أهلهم منذ احتلال الجولان.

وأضاف الشيخ حمود الحناوي في لقاء مع “المسائية” على الجزيرة مباشر، يوم الأحد، أن الزيارة كانت لأسباب دينية وعائلية ولا علاقة لها بالسياسة، على حد قوله.

وذكر أنه لم يعلم بزيارة الوفد إلا من وسائل الإعلام، ولو كان هناك علم مسبق بها، لتم التنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المعنية بشأنها.

وأكد الشيخ الحناوي أن أبناء الطائفة الدرزية عرب سوريون ولم يطلبوا الحماية من أحد.

وطالب الرئيس أحمد الشرع بإقامة دولة مدنية تضمن حقوق الشعب السوري بكل طوائفه. وشدد الشيخ الحناوي على أن السلام العادل هو الحل للقضية الفلسطينية، قائلا “كفانا حروبا”.