طالب برفع الحصار فورا.. وزير بريطاني يحذر من الأوضاع الإنسانية الحرجة وشح المياه في قطاع غزة

حذر هيمش فولكنر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مساء الأحد، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس، أشار فولكنر إلى أن “الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين يمنع وصول المساعدات الأساسية من غذاء ومياه ورعاية صحية”.

وأضاف أن “10% فقط من سكان القطاع لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة”. ودعا فولكنر إلى “الرفع الفوري للقيود المفروضة على المساعدات.. استمرار الحصار سيؤدي إلى مزيد من المعاناة للسكان المدنيين”.

The humanitarian situation in Gaza is critical. For two weeks, Israel‘s blockade of aid has impeded access to food, water, and healthcare: now only 10% of people have access to safe drinking water.

Israel must lift aid restrictions immediately to prevent further suffering.

— Hamish Falconer MP (@HFalconerMP) March 16, 2025