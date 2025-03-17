طفل فلسطيني يوثق انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في “مغاير الدير” بالضفة الغربية

عكف الطفل عمر مليحات على توثيق جرائم المستوطنين الإسرائيليين في تجمُّع “مغاير الدير”، وهو تجمُّع بدوي يقع شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعريف العالم بما يتعرض له الأهالي هناك من خطر التهجير والترحيل على أيدي عصابات “فتيان التلال” الاستيطانية الإسرائيلية.

وأوضح مليحات (14 عامًا) للجزيرة مباشر أنه لم يتحمل ما يقوم به المستوطنون تحت أعين جنود الاحتلال، لذا قرر توثيق هذه الاعتداءات التي تصاعدت بشكل كبير بعد “طوفان الأقصى” في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اعتداءات برعاية الشرطة

وعن آخر هجوم تعرَّض له تجمُّع مغاير الدير، قال مليحات إن 5 مستوطنين اعتدوا على التجمع البدوي في إحدى المناطق الجبلية شرق رام الله، وكان يضم نحو 150 مواطنًا من عائلة مليحات، ودخلوا المنازل وصوروا الأهالي في محاولة لاستفزازهم بهدف إثارة مشكلات.

وأوضح أنه خلال هذا الهجوم كانت قوات الاحتلال تعتقل أي فلسطيني يرد على اعتداءات المستوطنين وتُنكّل به، مشيرًا إلى أن الاحتلال اعتقل 15 شخصًا خلال الفترة الماضية بسبب استفزازات المستوطنين.

وشدَّد على أنهم يسكنون هذه الأرض منذ أكثر من 40 عامًا ولن يتركوها رغم كل اعتداءات الاحتلال واستفزازاته، مطالبًا العالم بسماع صوتهم والدفاع عنهم في المحافل الدولية وتسليط الضوء الإعلامي على تجمُّعهم.

جماعة “فتيان التلال”

من جهته، لفت المواطن أحمد سليمان مليحات إلى الانتهاكات التي يقوم بها “فتيان التلال” من المستوطنين، إذ يمنعونهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وقال “نحن لا نعرف ماذا يفكرون. قد يحرقون منازلنا وأرضنا بعد سرقة أغنامنا، ونطالب السلطات المسؤولة بإيجاد حل حتى نستطيع العيش”.

و”فتيان التلال” هي مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون التجمعات الفلسطينية بشكل شبه يومي، وينفذون اعتداءات متكررة على الفلسطينيين تشمل تدمير مزارعهم وسرقة أغنامهم، وهذه الاعتداءات تجري غالبًا بحماية من الاحتلال.

عقوبات أمريكية

وأعلنت الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فرض عقوبات على جماعة “فتيان التلال” بسبب مساعيها لإقامة بؤر استيطانية غير شرعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية “فتيان التلال” في إعلانها فرض عقوبات عليها بأنها “جماعة متطرفة عنيفة، تهاجم الفلسطينيين بشكل متكرر، وتدمر منازل وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية“.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا عقوبات مماثلة على الجماعة نفسها في العام الجاري، لكن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قالت إن مثل هذه العقوبات لن تكون فعّالة، لأن “فتيان التلال” ليست منظمة رسمية.