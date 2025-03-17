محذرا من تحويل البحر الأحمر لساحة حرب.. زعيم الحوثيين يتوعد البوارج الأمريكية (فيديو)

توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع عدة في البلاد.

وفي كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة قال الحوثي إن “مواصلة العدو الأمريكي عدوانه على اليمن، بهدف إسناد العدو الإسرائيلي لن تحقق أهدافه”.

وشدد الحوثي على “وجوب مواجهة محاولات إخضاع المنطقة للعدو الإسرائيلي واستباحة دولها”.

وأضاف “اليمن سيواجه التصعيد بالتصعيد، وسيرد على العدو الأمريكي باستهداف حاملات طائراته وبوارجه والحظر لسفنه”.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن، وتعد هذه أول ضربات لليمن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

حظر الملاحة سيشمل الأمريكي

وأشار إلى أن “الشعب اليمني سيتحرك تحركا شاملا، ولن يتزحزح عن توجهه الإيماني القرآني الإنساني الأخلاقي، ومهما كان الطغيان الأمريكي والإسرائيلي سيفشل ولن يحقق أهدافه بالضغط على الشعب اليمني في التراجع عن موقفه المساند لغزة”، على حد قوله.

وأردف عبد الملك الحوثي “قواتنا المسلحة باشرت الرد على العدوان الأمريكي، هذا خيارنا وقرارنا وتوجهنا طالما استمر العدوان الأمريكي على بلدنا”.

وهدد بأن “حاملات الطائرات والقطع الحربية الأمريكية ستكون هدفا، إذا استمر العدوان على اليمن وأن قرار حظر الملاحة سيشمل الأمريكي طالما استمر في عدوانه”. وتابع “سنطور قدراتنا العسكرية لمواجهة أي تصعيد قادم”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، أن الجماعة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.

وأكد الحوثي أن “العدوان الأمريكي على اليمن لن ينجح في تقويض قدراتنا العسكرية.. حركة أنصار الله قادرة على مواجهة التصعيد والتعامل مع تكتيكات العدو العسكرية”.

وخلال كلمته، هاجم زعيم الحوثيين الولايات المتحدة بشدة، واصفًا الغارات الأمريكية على عدة محافظات يمنية بـ”العدوان الغاشم والظالم” الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأكد الحوثي أن هذه الهجمات تأتي ضمن ما سماه “الطغيان والعربدة الأمريكية تجاه الأمة الإسلامية”، مشددًا على أن التصعيد العسكري الأمريكي لن يحقق أهدافه.

وأشار إلى أن الغارات الأمريكية جاءت ردًّا على موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني، لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، استهدفت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، ثم أوقفوا هجماتهم مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

تجويع غزة

وأوضح الحوثي أن “التجويع الذي يتعرض له أكثر من مليوني فلسطيني في غزة جريمة كبرى، معتبرًا أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والبضائع الإنسانية هو توجه نحو الإبادة الجماعية”.

وأكد زعيم الحوثيين أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية التصعيد في المنطقة، وتسعيان إلى فرض الهيمنة على شعوبها”، مشددًا على أن “العدو الأمريكي لن يحقق أهدافه ولن نتراجع عن موقفنا، والحل الوحيد هو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ولفت إلى “عدم وجود تحرك جاد لمنع ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تجويع لأهل غزة”.

وأضاف “العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي يسعيان لتصفية القضية الفلسطينية والسيطرة التامة على الشعب الفلسطيني وإنهاء وجوده”.

وفيما يتعلق بالموقف العسكري، قال الحوثي إن “العمليات التي تنفذها جماعته في البحر الأحمر تهدف فقط إلى فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية”، موضحًا أن الهدف منها هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن “تحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب سيؤثر على حركة الملاحة الدولية، والولايات المتحدة هي من تتحمل مسؤولية ذلك”، وأنه “من واجب الدول أن تعرف من الذي يشكل خطورة على الملاحة”.

السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة

وفي سياق حديثه عن الأوضاع في المنطقة، هاجم الحوثي السياسات الأمريكية والإسرائيلية، متهمًا واشنطن وتل أبيب بـ”تنفيذ مشاريع عدوانية وإجرامية تستهدف الأمة الإسلامية”.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل احتلالها للمزيد من الأراضي في سوريا، وتسعى لتثبيت وجودها هناك، كما أنها لم تنسحب من جنوب لبنان رغم المطالبات الدولية.

واتهم الحوثي “الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاقيات المتعلقة بوقف العدوان على غزة”، مشيرًا إلى أن واشنطن “تشجع على استمرار القتل اليومي في القطاع، وتدعم الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني”.

دعوة إلى التظاهر

وفي ختام خطابه، دعا الحوثي “الشعب اليمني إلى الخروج في مظاهرات حاشدة غدًا في صنعاء وبقية المحافظات، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الأمريكي على اليمن. وأكد أن الموقف الشعبي والميداني في اليمن قوي ومتماسك، وقادر على مواجهة أي تصعيد قادم”.

وأنهى خطابه قائلا: “لن نقبل بالاستسلام للعدو، ولن نتيح له الفرصة لتحقيق أهدافه في اليمن أو المنطقة”.