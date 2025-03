أبرز الردود الدولية بعد استئناف إسرائيل الحرب على غزة

توالت الردود الدولية والإقليمية على استئناف الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، مخلّفًا مئات الشهداء والمصابين.

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويعد “تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة”.

وجددت مصر رفضها الكامل لكافة “الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر إلى المنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن إسرائيل “تتحدى الإنسانية بأبشع انتهاك للقانون الدولي والقيم العالمية”.

وأضاف البيان أن “الموقف العدواني للحكومة الإسرائيلية يهدد مستقبل المنطقة ومن غير المقبول أن يتسبب في دوامة عنف جديدة”.

كما أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، قصف غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة.

وأشار بريفوت، عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين “انتهاك خطير للقانون الدولي”.

The agreement between Israel and Hamas is clear: it provides for a ceasefire and the release of hostages. I denounce the new Israeli strikes and their heavy human toll, which threatens these objectives. The blocking of humanitarian aid to Palestinian civilians is a serious…

— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) March 18, 2025