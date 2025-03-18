أبرز الردود الدولية بعد استئناف إسرائيل الحرب على غزة

توالت الردود الدولية والإقليمية على استئناف الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، مخلّفًا مئات الشهداء والمصابين.

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويعد “تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة”.

وجددت مصر رفضها الكامل لكافة “الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر إلى المنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار”.

“تحدٍّ للإنسانية”

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن إسرائيل “تتحدى الإنسانية بأبشع انتهاك للقانون الدولي والقيم العالمية”.

وأضاف البيان أن “الموقف العدواني للحكومة الإسرائيلية يهدد مستقبل المنطقة ومن غير المقبول أن يتسبب في دوامة عنف جديدة”.

“انتهاك خطير للقانون الدولي”

كما أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، قصف غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة.

وأشار بريفوت، عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين “انتهاك خطير للقانون الدولي”.

The agreement between Israel and Hamas is clear: it provides for a ceasefire and the release of hostages. I denounce the new Israeli strikes and their heavy human toll, which threatens these objectives. The blocking of humanitarian aid to Palestinian civilians is a serious… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) March 18, 2025

“هجمات وحشية”

ووصف رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الهجمات بأنها “وحشية”، في حين طالب بيان للخارجية الصينية “بضبط النفس والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتفادي وقوع كارثة إنسانية”.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن “الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين”، داعية طرفي النزاع إلى “تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقًا”.

من جانبه قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الهجمات على غزة غير مقبولة، وطالب بالعودة إلى وقف إطلاق النار.

“لن يترك وحيدا”

بدورها، نددت جماعة الحوثي اليمنية بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة متعهّدة “بتصعيد خطوات المواجهة”، بعدما هددت باستئناف عملياتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان صباح اليوم إنه “يحمّل العدو الصهيوني والأمريكي المسؤولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وكذا إعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة”، محذرًا من أن “عليهم تحمل تداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها”.

وأكّد البيان أن “الشعب الفلسطيني لن يُترك وحيدًا في هذه المعركة”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال، كما استهدف الاحتلال مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع وقت السحور.