أول تصريح مصري رسمي عقب استئناف إسرائيل الحرب على غزة

أدانت مصر بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، فجر الثلاثاء، واعتبرتها “انتهاكًا صارخًا” لاتفاق وقف إطلاق النار، و”تصعيدًا خطيرًا” ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة”.

وجددت الخارجية المصرية، في بيان، رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية “الرامية إلى إعادة التوتر إلى المنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار”.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري “لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تجنّبًا لتحوّله إلى إعادة المنطقة لسلسلة ممتدة من العنف والتصعيد”.

وطالبت مصر، الأطراف “بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

ومنذ فجر اليوم، استأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة خلّفت أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى، في حصيلة أوليّة.

وحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات استئناف العدوان وحرب “الإبادة الجماعية” ضد المدنيين العزل في قطاع غزة “الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة”.

وقالت إن نتنياهو وحكومته المتطرفة “يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”.