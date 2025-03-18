اتفاق على وقف إطلاق النار على الحدود بين سوريا ولبنان

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلا عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، أن اتفاقا جرى بين الوزارة ونظيرتها اللبنانية، ينص على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية اشتباكات وقصفا متبادلا بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني، على خلفية مقتل 3 جنود سوريين. واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بالمسؤولية عن اختطافهم وقتلهم.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن وزير الدفاع ميشال منسّى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة، للتباحث بشأن التطورات الحاصلة على الحدود بين البلدين.

وأضافت أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين “تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء”.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت أن الوزير يوسف رجي بحث مع نظيره السوري أسعد الشيباني في بروكسل التطورات على الحدود مع سوريا. وأضافت أن الوزيرين اتفقا على متابعة الاتصالات “بما يضمن سيادة الدولتين، ويحول دون تدهور الأوضاع”.

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى وزير الخارجية يوسف رجي في بروكسيل نظيره السوري اسعد الشيباني وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية – السورية وجرى الاتفاق على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع. — mofa lebanon1 (@mofalebanon1) March 17, 2025

وصباح اليوم الاثنين، أعلن الجيش اللبناني إجراء اتصالات مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، وتسليم 3 جثث إلى الجانب السوري. كما أعلن استقدام تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية.

استقدم الجيش تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية، كما ركّزت الوحدات العسكرية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rmHJwP0h3W — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 17, 2025

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات وزارة الدفاع السورية بدأت حملة تمشيط بقرية “حوش السيد علي” الحدودية مع لبنان، في أعقاب ما نقله المراسل عن مصدر عسكري بأن 8 من أفراد الجيش السوري قُتلوا في قصف على ريف حمص.

وأوضح المراسل، نقلا عن المصدر، أن القصف أدى أيضا إلى مقتل مدنيَّين اثنين، مشيرا إلى أن القصف استهدف أيضا نقطة يتجمع فيها صحفيون، وصلوا إلى المنطقة لتغطية الحدث قبل أن يصيبهم القصف، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

من جهته، قال رئيس السلطة المحلية في بلدة القصر اللبنانية، للجزيرة، إن طفلا لبنانيا قُتل، وأصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف من الأراضي السورية، استهدف البلدة ومحيطها في البقاع، شرقي لبنان.