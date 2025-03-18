استشهاد أسرة من 6 أشخاص ونجاة طفلة بعد استهداف الاحتلال سيارتهم في خان يونس (فيديو)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، لعائلة بهاء رمضان أبو دقة؛ مما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص كانوا داخل السيارة، في حين نجت طفلة وحيدة من الأسرة وهي هلا بهاء رمضان.

وتداول ناشطون مقطعا يوضح استهداف السيارة واستشهاد صاحبها بهاء أبو دقة وزوجته و4 من أولاده، وإصابة ابنته هلا، بحسب شهود عيان.

كما أظهر المقطع تجمع عدد من المواطنين حول السيارة عقب استشهاد الأسرة، جراء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر اليوم الثلاثاء، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.