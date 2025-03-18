السعودية تدين استئناف الاحتلال الحرب على غزة وتطالب بحماية المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية

أدانت المملكة العربية السعودية تجدُّد غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، منددة بقصف “مناطق مأهولة بالمدنيين العزل” في القطاع الذي شهد حربا مدمرة.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان “ندين استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة”.

وأضاف “نشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

#مجلس_الوزراء يُدِين استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، ويشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.#واس pic.twitter.com/9g7HaFjDrn — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 18, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أعربت الخارجية السعودية في بيان عن “إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني”.

وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني. pic.twitter.com/PVPdZSxX0R — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 18, 2025

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والمفقودين والجرحى بينهم حالات خطرة جدا، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

وتُعَد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير الماضي.

وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب الكامل من قطاع غزة.