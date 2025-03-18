بعد قصف قاعدة نيفاتيم.. الحوثيون يعلنون توسيع أهدافهم في إسرائيل حتى وقف الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، استهداف “قاعدة نيفاتيم الجوية” في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، قائلة إن العملية حققت هدفها بنجاح.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، توعد خلاله بتوسيع دائرة الأهداف في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال سريع إن قوات الجماعة “نفذت عملية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح”.

وأضاف “القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) ستوسع من دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة”.

وأشار إلى أن “اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة”.

وتوعد سريع بأن “القوات المسلحة للحوثيين ستسخر كل قدراتها وإمكاناتها دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف هذه الجرائم بحق إخواننا في غزة“.

وشدَّد سريع على أن قوات الجماعة “مستمرة في التصدي للعدو الأمريكي المجرم، وكذلك في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وتُعَد هذه أول مرة يُطلَق فيها صاروخ من اليمن على إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بجنوب البلاد إثر رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اتجاه إسرائيل.

وادعى جيش الاحتلال أن “سلاح الجو نجح في اعتراض الصاروخ قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق اليوم، ندد الحوثيون بالغارات الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوعدوا بمواصلة التصعيد، بعد أن هددوا أخيرا بمهاجمة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان “ندين استئناف العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل”.

وأضاف الحوثيون في بيانهم أن “الشعب الفلسطيني لن يُترك وحيدا في هذه المعركة، وسيستمر اليمن في دعمه وتكثيف المواجهة”.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والمفقودين والجرحى بينهم حالات خطرة جدا، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.