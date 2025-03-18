حكومة غزة تنعى 4 مسؤولين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت حكومة غزة استشهاد 4 مسؤولين جراء استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة أبرزهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان اليوم الثلاثاء “ننعى بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة“.

وأعلن المكتب عن استشهاد عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، والمستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، واللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية، واللواء بهجت أبو سلطان المدير العام لجهاز الأمن الداخلي.

وكان شقيق عصام الدعليس قد قال للجزيرة مباشر إن الدعليس قد استشهد و3 من أبنائه على الأقل و2 من أحفاده بغارة إسرائيلية.

عاجل | شقيق عصام الدعاليس عضو المكتب السياسي لحماس للجزيرة مباشر: استشهاد الدعاليس و3 من أبنائه على الأقل و2 من أحفاده في غارة إسرائيلية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/moKhaHYpmd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2025

وأشار بيان مكتب الإعلام الحكومي إلى أن “الشهداء ارتقوا إلى العلا بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال بشكل مباشر هم وعائلاتهم، بعد مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة”.

وأكد البيان أن “ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في واجبنا الديني ودورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 وإصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال.

كما استهدف الاحتلال مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع وقت السحور.