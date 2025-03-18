حماس تدعو للنفير في الضفة بعد استئناف الاحتلال الحرب في غزة

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى “النفير العام والانتفاض غضبًا وثورة”، ردًا على عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكّد شديد في بيان اليوم الثلاثاء أن “نصرة غزة، ولا سيما في هذه الأوقات، واجب على كل فلسطيني مقتدر، من خلال المسيرات والوقفات الإسنادية والتضامنية، وتصعيد المواجهة في كافة النقاط”.

كما دعا المقاومة في الضفة الغربية إلى “تصعيد عملياتها البطولية ردًا على الحرب الشاملة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الشعب الفلسطيني”.

وبيّن شديد أن “الشعب الفلسطيني ومقاومته سيفشلان كل مخططات الاحتلال الخبيثة بحق غزة، مشددًا على أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب”.

“مزيد من المجازر”

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن “إعلان مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته استئناف العدوان ضد شعبنا في قطاع غزة هو إمعان في ارتكاب المزيد من المجازر في إطار حرب الإبادة أمام مرأى العالم أجمع، بعدما أفشل عامداً كل مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وأضاف البيان “لن يمنح هذا العدوان الجديد العدو يداً عليا على المقاومة، لا في الميدان ولا في المفاوضات، ولن يخرج نتنياهو وحكومته النازية المتعطشة للدماء من أزماتها التي تهرب منها، بل سيزيدها ضعفاً وسيراكم من فشلها، وتخرج منه صاغرة ذليلة”.

وأكدت الحركة “أن ما عجز نتنياهو وجيشه الهمجي عن تحقيقه طوال 15 شهراً من الجرائم وسفك الدماء سيعجز مجدداً عن تحقيقه بفضل صمود شعبنا المظلوم وبسالة مجاهدينا في ميادين الجهاد والمقاومة”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال، كما استهدف الاحتلال مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع وقت السحور.