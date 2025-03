خلال اتصال هاتفي.. بوتين يوافق على مقترح ترامب بشأن أوكرانيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على اقتراح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، وأصدر أمرًا مماثلًا للجيش الروسي.

وأعلن الكرملين انتهاء المباحثات الهاتفية بين الرئيسين، التي تناولت الخطة الأمريكية لهدنة في أوكرانيا، إلى جانب تطبيع العلاقات الأمريكية-الروسية.

وأفاد الكرملين في بيان بأن بوتين حدد شروطًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، من بينها وضع حد لإعادة تسليح كييف.

وجاء في البيان “شدَّد الجانب الروسي على عدد من النقاط الأساسية، منها المراقبة الفعلية لوقف محتمل لإطلاق النار على كامل خط الجبهة، وضرورة إنهاء التعبئة الإلزامية في أوكرانيا، ووقف إعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وترامب أجريا مباحثات مفصَّلة وصريحة بشأن أوكرانيا، مؤكدًا أن بوتين التزم بالحل السلمي للصراع، كما وافق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا.

وأضاف البيان “ستتبادل أوكرانيا وروسيا 175 أسيرًا مقابل 175 آخرين”، مشيرًا إلى أن هناك بعض النقاط العالقة المتعلقة بضمان السيطرة على وقف إطلاق النار المحتمل.

كما كشف الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن “بوتين وترامب اتفقا على البقاء على تواصل”.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض اتفاق الرئيسين الأمريكي والروسي على ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى توافق الرئيسين على البدء الفوري بمحادثات تهدف إلى التوصل إلى هدنة أوسع نطاقًا تشمل منطقة الشرق الأوسط.

