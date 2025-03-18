شاهد: فلسطينيون يودعون عشرات من الشهداء استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي وقت السحور

شيّع الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عشرات من الشهداء ارتقوا جراء غارات إسرائيلية على القطاع فجر اليوم.

وأقيمت صلاة الجنازة في المستشفى الأوروبي بخان يونس على عدد من شهداء الغارات الإسرائيلية على مدينتي رفح وخان يونس.

وفي مستشفى المعمداني في مدينة غزة أظهرت لقطات مصورة وصول عشرات الجثث إلى المستشفى، وتكدّسها على الأرض وسط صراخ وبكاء الأهالي.

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر بأن عائلات بأكملها قد استشهدت جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الآمنين فجرا وقت تناول طعام السحور.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان “وصل مستشفيات قطاع غزة 404 شهيدا حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن الاحتلال “يواصل مجازره ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي لم تتوقف بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ضاربًا عرض الحائط باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأعلن المكتب عن أكثر من 322 شهيدًا ومفقودًا وعشرات الإصابات خلال 5 ساعات في قطاع غزة، بينها عائلات كاملة.

وأفاد المكتب بتعذّر وصول عدد كبير من الشهداء إلى المستشفيات بسبب صعوبة الوضع الإنساني الميداني وشل قطاع المواصلات لانعدام توفر الوقود في جميع محافظات قطاع غزة.

من جانبه قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة مباشر إن معظم الشهداء من الأطفال والنساء، وإن نحو 445 مصابا وصلوا إلى المستشفيات جراء الغارات الإسرائيلية.

وأضاف أن غالبية الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات “خطيرة” جراء القصف “الهمجي” لطائرات الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سكنية ومباني مدنية بقطاع غزة؛ مما أدى إلى خسائر بشرية فادحة.

كما استهدف الاحتلال مراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع وقت السحور، وهو ما أدى إلى سقوط مئات من الشهداء بينهم أطفال ونساء.