صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وهروب مستوطنين للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن (فيديو)

أُطلقت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مدن عدة جنوبي اسرائيل، وأفاد جيش الاحتلال بتفعيلها إثر إطلاق مقذوف من اليمن.

ودوت الصفارات في بئر السبع والعديد من قرى النقب، حسب الدفاع المدني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر هروب المستوطنين عقب دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أظهرت مقاطع أخرى توجُّه العديد من الإسرائيليين إلى الملاجئ طلبا للحماية.

وأطلقت جماعة الحوثي طائرات مسيَّرة وصواريخ اتجاه إسرائيل مرارا تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بجنوب البلاد إثر رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اتجاه إسرائيل.

وتُعَد هذه أول مرة يُطلَق فيها صاروخ من اليمن على إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أن “سلاح الجو نجح في اعتراض الصاروخ قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية”.

وأضاف البيان “جرى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة جنوب البلاد وفق السياسة المتبعة في مثل هذه الحالات”.

وندد الحوثيون بالغارات الدموية الإسرائيلية على قطاع عزة، وتوعدوا بمواصلة التصعيد، بعد أن هددوا مؤخرا بمهاجمة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان “ندين استئناف العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل”.

وأضاف الحوثيون في بيانهم ان “الشعب الفلسطيني لن يترك وحيدا في هذه المعركة وسيستمر اليمن في دعمه وتكثيف المواجهة”.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والمفقودين والجرحى بينهم حالات خطرة جدا، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

وتُعَد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.