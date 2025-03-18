قطر تدين استئناف الحرب على غزة وتدعو إلى الحوار لتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار

أدانت قطر، بأشد العبارات، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي خلّف مئات الشهداء والمصابين بينهم أطفال ونساء، واعتبرته “تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الداعمة للسلام”، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الثلاثاء، من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى “إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها”.

وأكدت في هذا الصدد، الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولًا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

أوضاع “كارثية” غير مسبوقة

ونوّه البيان إلى أن “الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بلغت درجة غير مسبوقة في تاريخ البشرية”، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلًا لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجددت الوزارة موقف قطر “الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

#بيان | قطر تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Sm1Wz7z17f — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 18, 2025

ومنذ فجر اليوم، استأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة خلّفت أكثر من 400 شهيد على الأقل ومئات الجرحى.

وحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات استئناف العدوان وحرب “الإبادة الجماعية” ضد المدنيين العزل في قطاع غزة “الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة”.

وقالت إن نتنياهو وحكومته المتطرفة “يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة لمصير مجهول”.