محمد البخيتي للجزيرة مباشر: لن نتخلى عن إسناد غزة مهما تكبدنا من خسائر في مواجهة أمريكا وحلفائها (فيديو)

قال عضو المجلس السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، إن جماعته لن تتخلى عن إسناد غزة مهما تكبدت من خسائر في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، على حد وصفه.

وأضاف في مقابلة معه، مساء الاثنين، على شاشة الجزيرة مباشر “الحوثيون لن يوقفوا هجماتهم ضد الكيان الصهيوني وأمريكا قبل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

تصريحات البخيتي جاءت لتأكيد وعيد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للولايات المتحدة الأمريكية بخيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا، في حال استمرار عدوانها على اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحوثيين في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة (تابعة للجماعة) هروب حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” إلى أقصى شمال البحر الأحمر بمسافة 1300 كليومتر بعد الاشتباك مع قوات الجماعة.

وأضاف عبد الملك الحوثي “نواجه الآن العدوان الأمريكي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه وقطعه الحربية، لكن حينما يستمر في عدوانه فلدينا خيارات تصعيدية أكبر من ذلك”.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” مرتين، بصواريخ ومسيَّرات.

وفي هذا الصدد، قال البخيتي خلال مقابلته مع برنامج (المسائية) إن عمليات الحوثي العسكرية “لم تكن تستهدف في البداية سوى سفن الكيان الصهيوني بهدف رفع الحصار عن غزة”.

وتابع “الولايات المتحدة تشن غارات علينا، ونحن في المقابل سنستهدف سفنها وبوارجها”.

وأشار البخيتي إلى أن “الهدف من العدوان الأمريكي هو كسر إرادة اليمنيين بوقف عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني”.

وأكد البخيتي “لن نوقف عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني، حتى لو انطبقت السماء على الأرض”، وفق قوله.

ترامب: أي هجوم حوثي بالبحر الأحمر سنَعُده إيرانيا

وبشأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه سيَعُد أي هجوم حوثي بالبحر الأحمر إيرانيا، دعا البخيتي العالم العربي إلى “عدم السير وراء الدعاية الأمريكية بشأن الدعم الإيراني لجماعة الحوثي”.

وأضاف “هل نلام (جماعة الحوثي) على وقوفنا بجانب قضيتنا وقضية الأمة العربية والإسلامية؟”.

وأشار البخيتي إلى أن “القضية لا ينبغي أن تكون بشأن مكان الحصول على السلاح” لافتا إلى أنه من المهم السؤال “هل نستخدم هذا السلاح في قضية شرعية مثل قضية فلسطين أو في الدفاع عن أنفسنا؟”.

وكان ترامب قد ذكر أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر هي من مصدر إيراني.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال ” لا تنخدعوا، كل الهجمات التي شنها الحوثيون، وهم عصابات ومافيا خبيثة مكروهة من الشعب اليمني، والمتمركزة في اليمن، تأتي كلها من إيران”.

وأضاف ترامب “إذا شن الحوثيون أي هجوم أو انتقام في المستقبل فسنرد عليهم بقوة كبيرة”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن ضمان مكان توقف هذا الرد”.

وتابع “الولايات المتحدة ستَعُد أي هجوم من الحوثيين هجوما من إيران، ومن ثَم فإن إيران ستكون مسؤولة عن هذه الهجمات في البحر الأحمر، وحكومتها ستضطر إلى تحمُّل العواقب المخيفة لذلك”.

البخيتي: نثق بوعد نصر الله

تصريحات ترامب جاءت بعد إعلان الحوثيين تنفيذ القوات الأمريكية لغارات جوية على مناطق الحديدة والجوف في اليمن.

وبهذا الشأن، أكد البخيتي للجزيرة مباشر أن قوات الحوثي “تتكبد خسائر نتيجة هذه المعركة لأنها تؤمن بعدالة القضية التي تحملها، وتثق بنصر الله تعالى”.

وأضاف “حتى لو لم يكن هناك وعد إلهي بالنصر فإننا سنظل نقاتل إلى جانب فلسطين، لكننا نؤمن بهذا الوعد”، على حد وصفه.

واختتم البخيتي حديثه، قائلا “مهما كانت خسائرنا في مواجهة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فإنها لا تمثل شيئا مقابل الخلود في النار يوم القيامة”.