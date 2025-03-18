“نداء إلى أمتنا وأحرار العالم”.. حماس تدعو إلى تجديد الحراك التضامني مع غزة وتصعيده

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، الشعوب العربية والإسلامية و”أحرار العالم” إلى تجديد وتصعيد الحراك التضامني مع غزة تنديدًا باستئناف الاحتلال عدوانه وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان عبر منصة تلغرام “ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك التضامني والفعاليات المنددة باستئناف المجرم نتنياهو وحكومته المتطرفة عدوانها على قطاع غزة، والضغط بكل الوسائل على الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له لوقف هذا العدوان”.

وطالبت حماس في بيانها “بخروج المسيرات والفعاليات التضامنية في المدن والعواصم العالمية، ورفع الصوت عاليًا لرفض هذا العدوان الصهيوني، والتنديد بجرائم الاحتلال والدعم الأمريكي لهذه الحرب العدوانية”.

ودعت حماس “الشعوب العربية والإسلامية إلى المشاركة الحاشدة في حصار سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية في مختلف عواصم العالم، والضغط بكل الوسائل حتى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

وتابعت “لنرفع الأعلام الفلسطينية ونحشد كل الطاقات والوسائل تأييدًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في العيش الكريم على أرضه، وإنهاء الحصار الظالم، ونيل الحرية والاستقلال”.

وأكدت حماس ضرورة “توحيد كل الجهود عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، ولنكن صوتًا واحدًا ضد عدوان الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني فلسطيني”.

وأردف البيان “لنضع حدًّا لاستهتار المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ولنوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة”.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والمفقودين والجرحى بينهم حالات خطرة جدًّا، ولا يزال العمل جاريًا على انتشال ضحايا من تحت الركام.