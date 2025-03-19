الأمم المتحدة: إسرائيل كانت تعلم أن الموقع الذي تعرض للقصف في غزة تابع لنا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل كانت تعلم أن الموقع الذي قامت بقصفه في دير البلح، وسط قطاع غزة، كان تابعا لها.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورجي مورييرا دا سيلفا إن القصف لم يكن “حادثا عرضيا”، واستهدف موقعا في منطقة معزولة ومعروف للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يعرف المنشآت الخاصة بنا في قطاع غزة والموظفين الموجودين بها”.

وقال إن ما يحدث في قطاع غزة “أمر لا يطاق”، مؤكدا أن الهجمات على مقار العمل الإنساني تعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا الأطراف جميعها إلى حماية موظفي الأمم المتحدة ومقارها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن أحد العاملين في المكتب قتل في انفجار بدير البلح، وسط قطاع غزة، بعد تعرضه للقصف صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب في بيان أن القصف جاء “في أعقاب غارات جوية شُنت أمس (الثلاثاء) وألحقت أضرارا بالمبنى”، مشيرا إلى أنه “تم التنسيق بشأن الموقع مع الجيش الإسرائيلي”.

وأكد المكتب أن “ما ورد إلى علمه هو أن ذخيرة متفجرة أُلقيت أو أُطلقت على البنية التحتية وانفجرت داخل المبنى”، موضحا أنه “ليس من المعروف حتى الآن نوع الذخيرة (أسلحة جوية، مدفعية، صاروخ)”.

وأشار المكتب إلى “أن إزالة الذخائر غير المنفجرة من الموقع لم تتم عبر أي إجراء”.

قُتل موظف مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في انفجار بدير البلح، وسط قطاع #غزة. وذكر المكتب أن مقرا تابعا له تعرض للضرب في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي.https://t.co/x064KyAw98 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 19, 2025

يوم قاتم

من جانبه، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، إن قصف المقر “يوم قاتم آخر للأمم المتحدة في غزة”.

"يوم قاتم آخر للأمم المتحدة في #غزة. نتقدم بأحر التعازي لزملائنا في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل لزملائنا المصابين. لا تزال الأمم المتحدة، بما فيها #الأونروا، تدفع ثمنٍ باهظ أثناء أداء واجبها الإنساني. يجب حماية العاملين في المجال… pic.twitter.com/HMqQ03nKj0 — الأونروا (@UNRWAarabic) March 19, 2025

وأضاف لازاريني: “لا تزال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تدفع ثمنا باهظا أثناء أداء واجبها الإنساني”، مؤكدا ضرورة حماية العاملين في مجال الإغاثة في الأوقات كلها.