سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة: إسرائيل كانت تعلم أن الموقع الذي تعرض للقصف في غزة تابع لنا

مصاب جراء قصف موقع تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة
مصاب جراء قصف موقع تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة (رويترز)
19/3/2025-|آخر تحديث: 19/3/202509:40 PM (توقيت مكة)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل كانت تعلم أن الموقع الذي قامت بقصفه في دير البلح، وسط قطاع غزة، كان تابعا لها.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورجي مورييرا دا سيلفا إن القصف لم يكن “حادثا عرضيا”، واستهدف موقعا في منطقة معزولة ومعروف للجيش الإسرائيلي.

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وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يعرف المنشآت الخاصة بنا في قطاع غزة والموظفين الموجودين بها”.

وقال إن ما يحدث في قطاع غزة “أمر لا يطاق”، مؤكدا أن الهجمات على مقار العمل الإنساني تعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا الأطراف جميعها إلى حماية موظفي الأمم المتحدة ومقارها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن أحد العاملين في المكتب قتل في انفجار بدير البلح، وسط قطاع غزة، بعد تعرضه للقصف صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب في بيان أن القصف جاء “في أعقاب غارات جوية شُنت أمس (الثلاثاء) وألحقت أضرارا بالمبنى”، مشيرا إلى أنه “تم التنسيق بشأن الموقع مع الجيش الإسرائيلي”.

وأكد المكتب أن “ما ورد إلى علمه هو أن ذخيرة متفجرة أُلقيت أو أُطلقت على البنية التحتية وانفجرت داخل المبنى”، موضحا أنه “ليس من المعروف حتى الآن نوع الذخيرة (أسلحة جوية، مدفعية، صاروخ)”.

وأشار المكتب إلى “أن إزالة الذخائر غير المنفجرة من الموقع لم تتم عبر أي إجراء”.

يوم قاتم

من جانبه، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، إن قصف المقر “يوم قاتم آخر للأمم المتحدة في غزة”.

وأضاف لازاريني: “لا تزال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تدفع ثمنا باهظا أثناء أداء واجبها الإنساني”، مؤكدا ضرورة حماية العاملين في مجال الإغاثة في الأوقات كلها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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