ترامب يقيل العضوين الديمقراطيين الوحيدين في لجنة التجارة الفدرالية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العضوين الديمقراطيَّين الوحيدين في “لجنة التجارة الفدرالية” الأمريكية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، مما يفسح المجال للرئيس الجمهوري لتعيين موالين له في الهيئة، وفرض سيطرة إدارته على الوكالات المستقلة في الحكومة.

وتتمثّل المهمة الرئيسية للجنة التجارة الفدرالية بحماية الأمريكيين من الممارسات التجارية الخادعة وغير المنصفة، وتضم 5 مفوضين يمثّلون عادة الحزبين السياسيين الرئيسيين.

وأعلن المفوضان ألفارو بيدويا وريبيكا كيلي سلوتر أنهما أقيلا بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أنهما سيلجآن إلى القضاء لوقف قرار ترامب. كما أكدا أنهما لا يزالان يعتبران نفسيهما جزءا من لجنة التجارة الاتحادية.

وكتب بيدويا في منشور على منصة إكس: “الرئيس أقالني للتوّ بشكل غير قانوني.. هذا فساد بكل بساطة ووضوح”، وتعهّد بمقاضاة الرئيس الأمريكي على خلفية الخطوة.

I am a commissioner at the Federal Trade Commission. The president just illegally fired me. This is corruption plain and simple. My full statement: pic.twitter.com/12HPZsbLTP

— Alvaro Bedoya (@BedoyaFTC) March 18, 2025