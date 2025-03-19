ترامب يقيل العضوين الديمقراطيين الوحيدين في لجنة التجارة الفدرالية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العضوين الديمقراطيَّين الوحيدين في “لجنة التجارة الفدرالية” الأمريكية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، مما يفسح المجال للرئيس الجمهوري لتعيين موالين له في الهيئة، وفرض سيطرة إدارته على الوكالات المستقلة في الحكومة.

وتتمثّل المهمة الرئيسية للجنة التجارة الفدرالية بحماية الأمريكيين من الممارسات التجارية الخادعة وغير المنصفة، وتضم 5 مفوضين يمثّلون عادة الحزبين السياسيين الرئيسيين.

وأعلن المفوضان ألفارو بيدويا وريبيكا كيلي سلوتر أنهما أقيلا بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أنهما سيلجآن إلى القضاء لوقف قرار ترامب. كما أكدا أنهما لا يزالان يعتبران نفسيهما جزءا من لجنة التجارة الاتحادية.

وكتب بيدويا في منشور على منصة إكس: “الرئيس أقالني للتوّ بشكل غير قانوني.. هذا فساد بكل بساطة ووضوح”، وتعهّد بمقاضاة الرئيس الأمريكي على خلفية الخطوة.

I am a commissioner at the Federal Trade Commission. The president just illegally fired me. This is corruption plain and simple. My full statement: pic.twitter.com/12HPZsbLTP — Alvaro Bedoya (@BedoyaFTC) March 18, 2025

فصل 25000 موظف

وأقيل عدد كبير من الموظفين الفدراليين منذ أن تولى ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني، وأسس ترامب “إدارة الكفاءة الحكومية” برئاسة الملياردير إيلون ماسك.

وأقرت إدارة ترامب، أول أمس الاثنين، في وثائق قضائية لأول مرة بفصلها ما يقرب من 25000 موظف معين حديثا، وقالت إن وكالات اتحادية تعمل على إعادتهم جميعا إلى وظائفهم بعد أن قضت محكمة بأن فصلهم غير قانوني.

وأفاد بيدويا على منصة إكس بأن “لجنة التجارة الفدرالية وكالة مستقلة تأسست قبل 111 عاما لمكافحة المحتالين وممارسي الاحتكار.. اليوم، يسعى الرئيس لتحويل لجنة التجارة الفدرالية إلى أداة طيّعة في أيدي رفاقه في مزاولة رياضة الغولف”.

وفي ولاية ترامب الأولى وعهد سلفه الديمقراطي جو بايدن، واجهت اللجنة شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا مثل “آبل” و”أمازون” و”غوغل” و”ميتا” بشأن كيفية هيمنتها على السوق.

وأكد رئيس اللجنة أندرو فيرغوسن في مقابلة أجرتها معه “فوكس بزنس” في فبراير/شباط بأن القضايا المرفوعة حاليا ضد “أمازون” و”ميتا” ستبقى قائمة، مؤكدا التزامه بـ”إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى للمحاسبة”.

وكان ماسك ومؤسس “أمازون” جيف بيزوس وغيرهما من أصحاب المليارات في القطاع ضمن أبرز الحضور في حفل تنصيب ترامب، وقدّم عدد منهم تبرعات بملايين الدولارات إلى اللجنة المنظمة للمناسبة.