سياسة|اليمن

غارات أمريكية على اليمن وترامب يتوعد الحوثيين (فيديو)

اليمن صنعاء قصف
مدة الفيديو 01 دقيقة 03 ثانية 01:03
19/3/2025-|آخر تحديث: 19/3/202511:12 PM (توقيت مكة)

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة (أنصار الله) الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، تعرض مناطق عدة في البلاد إلى “عدوان أمريكي”.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للجماعة مقاطع “فيديو” متداولة، قالت إنها لقصف أمريكي على العاصمة صنعاء، وسط اليمن.

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وذكرت قناة المسيرة أن الغارات استهدفت صنعاء ومدينة صعدة، شمالي اليمن، ومحافظة البيضاء، ومديرية الحزم في محافظة الجوف.

كما نقلت وسائل إعلام أن الدفاع المدني يعمل على إخماد حرائق ناجمة عن القصف الأمريكي على صالة للمناسبات قيد الإنشاء في صنعاء.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن إصابة 7 نساء وطفلين بالإضافة إلى تضرر عدد من المنازل.

وقبيل الضربات، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بـ”القضاء عليهم تماما”.

كما دعا ترامب إيران إلى التوقف “فورا” عن إرسال إمدادات عسكرية إلى جماعة الحوثيين، وأن تتركها “تقاتل بنفسها”، مؤكدا أن الجماعة ستخسر في الأحوال كلها.

وأضاف أن الضربات ألحقت أضرارا كبيرة بالحوثيين، قائلا إن وضع الجماعة سيتدهور تدريجيا.

وبدأت الولايات المتحدة شن موجة من الضربات الجوية على اليمن، السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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