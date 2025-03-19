مصرع 6 مهاجرين وفقد 40 بعد غرق قارب قبالة إيطاليا

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد 40 آخرون إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين كانوا يحاولون الانتقال من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت الوكالة عن مهاجرين جرى نقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا بعد إنقاذهم، أن 40 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن سفن خفر السواحل الإيطالي أنقذت حتى الآن 10 أشخاص 6 رجال و4 نساء، واستأنفت البحث عن آخرين في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكرت وكالات الأنباء أن الناجين قالوا للمنقذين إن كثيرين من بين مجموعة من 56 مهاجرا سقطوا في المياه بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انطلاقهم من تونس على متن قارب.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط ​​ووصلوا إلى البلاد فيما بين 1 يناير/كانون الثاني و18 مارس/آذار الجاري 8743.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فُقد 140 مهاجرا غير نظامي في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ مطلع العام الجاري وحتى 17 مارس/آذار الجاري.

وتشتكي دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط من موجات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من ليبيا، التي تشتكي بدورها من تخلي أوروبا عنها في مواجهة الظاهرة لكونها بلد عبور فقط.