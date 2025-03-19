مظاهرة في القدس رفضا لقرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك والمطالبة باستكمال صفقة الأسرى (فيديو)

أغلق متظاهرون إسرائيليون معترضون على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي(شاباك) واستئناف الحرب على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الطريق السريع رقم 1 المؤدي إلى القدس.

يأتي ذلك في إطار توجه الآلاف في مظاهرات نحو القدس احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة والتخلي عن الأسرى، على حد وصفهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا الطريق رقم 1 المؤدي من تل أبيب إلى القدس أثناء مسيرتهم إلى المدينة للمشاركة في مظاهرات ستجري أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقر إقامته في القدس الغربية.

وحمل المتظاهرون، الأعلام الإسرائيلية وطرقوا على الطبول، وقدر موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي عدد المشاركين في المسيرة بعدة آلاف.

وقال ممثلون عن قادة الاحتجاج ضد نتنياهو إن رئيس الحكومة يريد إقالة رئيس الشاباك في الوقت الذي نشهد تصعيدا في جميع جبهات القتال.

إهدار فرصة إنقاذ الأسرى

وفي السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ناشطا بارزا مناهضا للحكومة، في القدس صباح اليوم الأربعاء، أثناء هتافه عبر مكبر صوت عبر الشارع أمام منزل نتنياهو الخاص.

وأضافت الشرطة أن الناشط هو عميد متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي، يدعى أمير هاسكل. واتهم هاسكل رئيس الوزراء بـ”قتل وقف إطلاق النار وإهدار فرصة إنقاذ الأسرى “.

وجرى اعتقال الناشط بعد ذلك واقتياده إلى مركز شرطة موريا، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تأتي مظاهرات اليوم في القدس بعد مشاركة حوالي 40 ألف شخص في احتجاج يقوده منتدى الجنرالات، الذي يضم العديد من الرؤساء السابقين لمؤسسات أمنية إسرائيلية، رفضا لاعتزام الحكومة الموافقة على إقالة بار.

وأعلن نتنياهو، الأحد الماضي، أنه قرر إقالة بار لانعدام الثقة فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.

واستأنف نتنياهو، فجر أمس الثلاثاء، حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025.