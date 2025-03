اشتعال محرك طائرة في الجو.. وهذا ما حدث (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة متداولة، يوم السبت، اشتعال محرك طائرة، وهي في طريقها إلى مطار “نيوآرك ليبرتي” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكانت الطائرة، التابعة لشركة “فيديكس” للشحن، عائدة إلى المطار من أجل الهبوط الاضطراري بعد اشتعال محركها الأيمن.

كما أظهرت مقاطع متداولة أخرى الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 767″، خلال هبوطها والنار مشتعلة في المحرك.

وقالت شركة “فيديكس” للشحن في بيان إن الطائرة هبطت بأمان، مضيفة أنه لم يُصَب أحد في الحادث.

بدورها، قالت إدارة الطيران المدني الأمريكية إن الطائرة أقلعت من مطار “نيوآرك ليبرتي” في طريقها إلى ولاية إنديانا، عندما اصطدمت بطائر مما تسبب في تضرر أحد محركاتها.

🚨🔥✈️ Federal Express @Boeing engine on fire!

🚚 A @FedEx Boeing 767-3S2F aircraft (N178FE) returned to Newark Liberty International Airport (EWR) because of a problem with its right engine (GE CF6-80C2B6F).

✈️ The aircraft landed on Runway 22L of the Newark Liberty… pic.twitter.com/UHrWSD1yl5

— 🇬🇧 COLLISHAW Douglas (@CollishawD) March 1, 2025